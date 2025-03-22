Трамп позбавив колишню адміністрацію Байдена доступ до секретних матеріалів

Трамп ухвалив рішення про скасування доступу до секретної інформації для 15 високопосадовців, серед яких є ексдержсекретар Ентоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейк Салліван, віце-президент Камала Харріс, колишні політики, а також члени родини Джо Байдена.

У відповідному меморандумі Трамп зазначив, що доступ до секретних даних для цих осіб більше не відповідає національним інтересам США.

До списку потрапили ексдержсекретар Ентоні Блінкен, Джейкоб Салліван, Ліза Монако, Марк Зейд, Норман Айзен, Елвін Брегг, Ендрю Вайсманн, Гілларі Клінтон, Камала Харріс, Фіона Хілл, Олександр Віндман, а також Ліз Чейні, Адам Кінзінгер та генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс. Крім того, обмеження поширюється на членів родини Байденів.

Це рішення стосується не лише тих, хто має доступ до розвідувальних брифінгів або щоденної довідки президента, а й тих, хто мав доступ до секретної інформації через роботу в уряді чи приватних компаніях.

Відповідно до рішення, президент наказав усім керівникам виконавчих департаментів і агентств США вжити необхідних заходів для скасування дозволів безпеки для зазначених осіб та припинити їх доступ до урядових установ без супроводу.

У разі, якщо доступ до секретної інформації був наданий через приватні організації, урядові агентства мають повідомити ці організації про скасування дозволу.