Трамп поставив Медведєва на місце після погроз про ядерну зброю для Ірану

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв погрожує, що Іран може в майбутньому отримати від інших країн ядерну зброю. Такі погрози дуже недбалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social і Медведва в Telegram .

Погрози Медведєва

Медведєв 22 червня написав, що після ударів США по Ірану "низка країн готова поставити іранським військам ядерну зброю".

При цьому він додав, що сам Іран також продовжить спроби виготовлення власної ядерної зброї.

Реакція Трампа

"Я правильно розчув, що колишній президент Росії Медведєв недбало вжив слово на літеру "Я" (ядерний!) і сказав, що він та інші країни будуть постачати Ірану ядерні боєголовки? Він дійсно так сказав, чи це просто плід моєї уяви? Якщо він дійсно так сказав, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це негайно. Зі "словом на букву Я" не слід поводитися так недбало", - наголосив Трамп.

На його думку, саме тому "босом" у РФ залишається диктатор Володимир Путін.

Американський лідер також додав, що атомні підводні човни США є найсильнішою, найсмертоноснішою і найпотужнішою зброєю. Таке озброєння випереджає всі інші країни "на 20 років уперед".

"Щойно вони запустили 30 ракет "Томагавк" - усі 30 влучили в ціль із точністю до міліметра", - похвалився президент.