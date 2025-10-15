Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи
Президент США Дональд Трамп посмертно нагородив активіста і публіциста Чарлі Кірка найвищою громадянською нагородою США – Президентською медаллю Свободи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Церемонія відбулася в нещодавно оновленому Рожевому саду Білого дому.
Нагороду отримала вдова Чарлі Кірка Еріка.
На церемонії Трамп назвав Кірка "безстрашним борцем за свободу", "лідером, який надихнув наступне покоління" та американським патріотом.
Президент США розповів, що він "мчав через півсвіту" із Близького Сходу, щоб вручити нагороду саме у день народження Чарлі Кірка. За його словами, спочатку він збирався зателефонувати вдові з проханням перенести церемонію, але в нього "забракло на це сміливості".
Як був убитий Чарлі Кірк
Як повідомлялось, Чарлі Кірк отримав поранення 10 вересня на дебатах в Університеті Юти. Просто під час виступу в активіста вистрелили.
Пізніше NBC News із посиланням на представника Університету повідомило, що пораненого Кірка разом із його охороною швидко забрали з місця події. Постраждалого відвезли до лікарні. Згодом він помер.
Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав усіх молитися за "чудового хлопця".
Цього ж дня правоохоронці затримали підозрюваного, але під час допиту з'ясувалося, що це не він. Наступного дня, 11 вересня, підозрюваний Тайлер Робінсон здався поліції і був заарештований. Його помістили у в'язницю округу Юта без права виходу під заставу.
Хто такий Кірк
Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк - відомий американський консервативний активіст, публіцист і медіаперсона. Він народився 1993 року в передмісті Чикаго, Іллінойс.
У 2012 році Кірк співзаснував організацію Turning Point USA (TPUSA), яка сьогодні стала найбільшим студентським рухом консервативного спрямування у США, представлена на тисячах кампусів і має мільйони послідовників у соцмережах.
Він неодноразово виступав на Fox News та інших консервативних платформах, позиціонуючи себе як критика Республіканської партії.
Чарлі Кірк критикував будь-яку військову допомогу Україні від США, а також вкрай негативно висловлювався про президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи його в тому, що він нібито не хоче закінчувати війну з Росією.