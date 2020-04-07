Трамп поручил ведущим медикам США помочь Британии в лечении Джонсона

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что поручил ведущим американским компаниям в области медицины помочь в лечении от коронавируса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

Американский президент сказал, что сделал это как только услышал новости о том, что Джонсона перевели в реанимацию.

"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг... Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно.И они уже отбыли в Лондон... Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.

Он не уточнял, о каких именно компаниях идет речь. Также не уточнил, какое будет предложено лечение, сказав только, что речь идёт о "сложном, инновационном методе".

Напомним, вечером 6 апреля был переведен в реанимацию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого оказался положительный результат теста на коронавирус. В офисе Джонсона говорят, что премьера отправили в больницу, потому что через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус у него продолжают присутствовать симптомы.