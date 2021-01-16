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Трамп поручил максимально сократить закупки товаров из Китая

США, Суббота 16 января 2021 07:46
Трамп поручил максимально сократить закупки товаров из Китая
Фото: Китай (pexels)
Автор: Даша Харченко

Президент США Дональд Трамп поручил правительству разработать меры для сокращения закупок китайских товаров. Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.

Об этом заявил помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В заявлении утверждается, что Китай делает своей мишенью информационные системы правительства США ради персональных данных, военных планов и других данных при помощи киберпространства и других средств.

"Сегодня президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики (КНР) со стороны федерального правительства", - сообщил О'Брайен.

В заявлении указывается, что Китай представляет самую большую угрозу национальной безопасности США.

Напомним, летом 2020 года Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп

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