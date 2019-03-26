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Трамп пообещал расследование против своих оппонентов

Новости » Политика    26.03.2019 - 11:07
Трамп пообещал расследование против своих оппонентов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявил, что эти люди делают "предательские вещи"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу спецпрокурора Роберта Мюллера и пообещал расследование в отношении всех политических врагов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".

В частности, отмечается, что Трамп не назвал имен, против кого хочет начать расследование, но, по его словам, эти люди делают "предательские вещи".

"Есть много людей, которые оказывали очень, очень злые вещи, я бы даже сказал предательские вещи против нашей страны... На этих людей обязательно обратят внимание", - заявил он.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец, председатель юридического комитета Сената и соратник Трамп, заявил, что он попросит министра юстиции Уильяма Барра назначить специального прокурора, чтобы проверить, делали ли представители правоохранительных органов США ошибки в своем расследовании.

Напомним, 24 марта в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Двухлетнее расследование не выявило доказательств заговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

После этого Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов заявил, что представит свой доклад по результатам расследования вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

 

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