Трамп пообещал, что пандемия коронавируса скоро закончится

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам на митинге во Флориде, что пандемия коронавируса скоро закончится. Он также уверен, что восстановится "нормальная жизнь".

Об этом пишет Reuters.

Трамп на первом из двух митингов, запланированных на пятницу в штате Флорида, высмеял своего противника Джо Байдена. Он сказал, что бывший вице-президент и его союзники-демократы пытаются напугать людей, преувеличивая угрозу вируса.

"Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится", - сказал Трамп.

Ранее Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавируса.

Также Трамп назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи "катастрофой".

Напомним, Трамп заявил, что не будет закрывать США даже в случае второй волны заражения коронавирусом. Он также выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, так как не видит в ней необходимости.