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Трамп может помиловать Манафорта, - CNN

Вашингтон, Среда 25 ноября 2020 11:34
Трамп может помиловать Манафорта, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Соединенных Штатах Америки могут помиловать нескольких бывших помощников действующего президента США Дональда Трампа. В частности, могут помиловать Майкла Флинна и Пола Манафорта.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Флинн является одним из наиболее вероятных кандидатов на помилование, сообщает телеканал. Также могут помиловать Джорджа Пападопулоса и Пола Манафорта.

Однако, по данным источников CNN, решение Трампа еще может измениться. Хотя он раньше говорил, что его помощники, осужденные по материалам "российского" дела, стали "жертвами политической "аферы".

Джордж Пападопулос - бывший помощник Трампа. Он признан виновным в том, что дал заведомо ложные показания агентам ФБР, которые расследовали вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Он пытался скрыть или преуменьшить свои контакты с российскими представителями, один из которых предлагал предоставить Трампу информацию для компромата на Хиллари Клинтон.

Пол Манафорт работал консультантом президентских кампаний Республиканской партии, а с июня по август 2016 занимал должность главы избирательного штаба Дональда Трампа. 2018 был осужден за налоговое и банковское мошенничество и с января 2019 потерял лицензию на юридическую практику. Манафорт также лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.

Майкл Флинн - бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа. Занимал эту должность в 2017 году, был вынужден уйти в отставку с поста советника президента в связи с противозаконными контактами с послом России Сергеем Кисляком.

Напомним, государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился начать процедуру передачи власти.

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