Трамп може помилувати Манафорта, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

У Сполучених Штатах Америки можуть помилувати кількох колишніх помічників діючого президента США Дональда Трампа. Зокрема, можуть помилувати Майкла Флінна та Пола Манафорта.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Флінн є одним із найбільш імовірних кандидатів на помилування, повідомляє телеканал. Також можуть помилувати Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта.

Втім, за даними джерел CNN, рішення Трампа ще може змінитись. Хоча він раніше говорив, що його помічники, засуджені за матеріалами "російської" справи, стали "жертвами політичної "афери".

Джордж Пападопулос - колишній помічник Трампа. Він визнаний винним в тому, що дав завідомо неправдиві показання агентам ФБР, які розслідували втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Він намагався приховати або применшити свої контакти з російськими представниками, один з яких пропонував надати Трампу інформацію для компромату на Хілларі Клінтон.

Пол Манафорт працював консультантом президентських кампаній Республіканської партії, а з червня по серпень 2016 року обіймав посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа. 2018 року був засуджений за податкове та банківське шахрайство й з січня 2019 втратив ліцензію на юридичну практику. Манафорт також лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича.

Майкл Флінн - колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа. Займав цю посаду у 2017 році, був змушений піти у відставку з посади радника президента у зв'язку з протизаконними контактами з послом Росії Сергієм Кисляком.

Нагадаємо, державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади.