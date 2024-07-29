Трамп погодився піти на допит у ФБР у рамках справи про замах

Колишній президент США Дональд Трамп дав свою згоду на допит у Федеральному бюро розслідувань. Його проводитимуть у рамках справи про стрілянину на мітингу у Пенсільванії.

"Ми хочемо дізнатися його точку зору на те, що він спостерігав. Це стандартне опитування жертви, яке ми проводимо для будь-якої іншої жертви злочину за будь-яких інших обставин", - розповів Роєк.

За його словами, в результаті 450 допитів ФБР склало портрет стрілка Томаса Метью Крукса, який показав, що він був "дуже розумним", але самітником. Основним колом спілкування хлопця була його родина, і він мав мало друзів і знайомих.

Також Роєк уточнив, що батьки нападника були готові до співпраці зі слідством. Вони заявили, що не знали про стрілянину заздалегідь. ФБР довіряє такій інформації, оскільки за кілька тижнів до нападу Крукс не провадив жодної діяльності, яка могла б викликати у них підозри.

ФБР не встановило мотив, згідно з яким він вибрав як мішень Трампа. Але правоохоронці з'ясували, що стрілок ретельно готувався до замаху. Це, зокрема, стосується купівлі останніми місяцями хімічних прекурсорів, які, на думку слідчих, були використані для створення вибухових пристроїв, знайдених у його машині та будинку. Також нападник використав дрон за 180 метрів від місця проведення мітингу за кілька годин до заходу.

Роєк зазначив, що Томас Метью Крукс шукав в Інтернеті інформацію про масові розстріли, саморобні вибухові пристрої та спробу вбивства в травні прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.