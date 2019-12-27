Трамп подыскивал замену госсекретарю Помпео, - WP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ноябре подыскивал кандадатуру на должность госсекретаря США вместо Майка Помпео. Об этом пишет CNN, ссылаясь на The Washington Post.

Источники газеты утверждают, что этот вопрос Трамп обсуждал с конгрессменами и чиновниками. Отмечается, что самого Помпео американский президент не против был отправить на выборы в Сенат в случае, если возникнет угроза потерять место от Канзаса, на которое может претендовать госсекретарь.

Среди кандидатов на возможную замену Помпео фигурировал советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. У него в последнее время стало больше дипломатических обязанностей. Он поехал на саммит АСЕАН в октябре, сопровождал Помпео и вице-президента Майка Пенса в ходе их поездки в Турцию на переговоры о прекращении огня в Сирии.

Другим кандидатом источники назвали главу Минфина США Стивена Мнучина.

Также Трамп интересовался мнением законодателей и чиновников о кандидатуре посла США в Германии Ричарда Греннела. Обсуждались и в этом ключе спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и сенаторы - Марк Рубио и Том Коттон.

Напомним, ранее Time писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти из администрации президента США Дональда Трампа. Помпео якобы хочет баллотироваться в сенат США от Канзаса на выборах в следующем году.