Трамп подозревает Иран в атаке на саудовские НПЗ

За атакой беспилотников на заводы саудовского нефтяного концерна Saudi Aramco, вероятнее всего, стоит Иран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой DW.

Трамп также подчеркнул, что США готовы нанести сокрушительный ответный удар, но он "не желает ни с кем войны".

В то же время американский президент от метил, что окончательная точка в поиске того, кто виноват в этом ударе, еще не поставлена.

Днем ранее Трамп сказал, что США известно, кто стоит за атакой, однако он ждет результатов расследования Саудовской Аравии.

В свою очередь представитель возглавляемой Эр-Риядом коалиции, участвующей в гражданской войне в Йемене, полковник Турки аль-Мальки сообщил, что атаковавшие заводы дроны были произведены в Иране и стартовали не в Йемене.

Ранее ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Напомним, Саудовская Аравия собирается пригласить международных экспертов и представителей Организации Объединенных Наций для расследования последних атак на ее нефтяные объекты.