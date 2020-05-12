Трамп не поддерживает возобновление переговоров по торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не поддерживает возобновление переговоров по торговой сделке с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что Китай пытается сделать сделку более выгодной для себя.



"Нет, совсем нет, ни капельки. Меня это не интересует. Мы заключили сделку. Я тоже это слышал - они хотели бы возобновить торговые переговоры, чтобы сделать эту сделку более выгодной для них", - ответил он на вопрос о том, поддержит ли он изменения условий сделки, как предлагает китайская сторона.



Накануне Global Times со ссылкой на источники написало, что в Китае растет неудовлетворенность первым этапом торгового соглашения с США. По данным издания, советники, близкие к торговым переговорам, предложили китайским чиновникам найти возможность аннулировать договор и провести новые переговоры.

Ранее Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса, пригрозив новыми тарифами Пекину.

РБК-Украина писало, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником пандемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.