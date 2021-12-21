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Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, чтобы заблокировать расследование о мошенничестве

Автор: Анна Полисученко

Экс-президент США, республиканец, Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс. Причиной является расследование по его компании Trump Organization.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В иске утверждается, что Джеймс, демократка, "руководствуется исключительно политической враждебностью и желанием преследовать, запугивать и принимать ответные меры против частного гражданина, которого она считает своим политическим оппонентом".

Трамп заявляет, что Джеймс нарушила его конституционные права, проводя "политически мотивированное расследование".

Джеймс обвиняется в нарушении гражданских прав Трампа и Trump Organization. В иске требуются судебные запреты, требующие от генерального прокурора "немедленно прекратить или, как минимум, надлежащим образом ограничить все текущие расследования" и запрещающие ей принимать участие в каких-либо гражданских или уголовных исках против Трампа или его делового комплекса.

Джеймс ответила, что расследование "продолжится без остановки".

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает Дональда Трамп и его компанию Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов для обеспечения займов и получения экономических льгот.

Ранее мы писали, что Трамп подал в суд на Конгресс из-за расследования событий захвата Капитолия.

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Дональд Трамп