Трамп планує знову балотуватися у президенти США, - ЗМІ

За їх словами, оголосити про свою участь у виборах Трамп може вже цього місяця, оскільки "він розраховує отримати вигоду від очікуваної перемоги республіканців на проміжних виборах до Палати представників", які відбудуться у вівторок, 2 листопада.

"Я думаю, що він хоче балотуватися, і оголошення до Дня подяки (24 листопада - ред.) дає йому велику перевагу перед опонентами, і він це розуміє", - заявив один з радників екс-президента.

Він також деталізував, що оголошення про участь у виборах цього місяця дозволить Трампу "відкинути потенційних суперників у боротьбі за висування від партії".

Як зазначає Reuters, у екс-лідера Сполучених Штатів Америки залишиться два тижні після виборів до нижньої палати парламенту для того, щоб анонсувати свою участь.

За даними The Washington Post, Трамп уже поводиться як кандидат у президенти і почав обговорювати зі своїми радниками кандидатури його потенційних помічників у рамках кампанії.

Також видання зазначає, що про свою участь у виборах екс-президент хоче заявити в резиденції Мар-а-Лаго, але деякі його радники наполягають на необхідності зробити анонс в одному зі штатів, що вагаються.