Трамп планує з'ясувати у росіян "що сталося" на переговорах в Стамбулі, - Макрон
Президент США Дональд Трамп збирається провести з російською стороною обмін думками після переговорів між представниками Києва та Москви у Стамбулі 16 травня. Американський лідер має намір прояснити ситуацію.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу в Тирані, передає РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
За словами французького лідера, його американський колега збирається провести такі переговори з Москвою "в найближчі кілька годин або днів".
Таку заяву Макрон зробив в албанській столиці, де проходить саміт Європейського політичного співтовариства.
Як розповів президент Франції, метою такого обміну думками для Трампа є бажання "мати можливість прояснити, що сталося, і спробувати рухатися вперед".
Макрон знову висловився на підтримку "безумовного 30-денного припинення вогню" на театрі російсько-української війни, на що погоджується Київ, але не дає свою згоду Москва.
Також французький президент знову висловив жаль з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін "відмовився від двосторонньої зустрічі на високому рівні, незважаючи на позитивну відповідь президента (України Володимира) Зеленського".
Переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Як повідомлялося раніше, 16 травня Україна та РФ провели переговори в Стамбулі. Одним із головних результатів стали домовленості про найбільший обмін полоненими з початку війни. Між тим українська сторона підтвердила, що РФ на перемовинах у Туреччині знову висувала неприйнятні вимоги.
Додамо, згідно з даними західних ЗМІ, під час зустрічі російська сторона зажадала виведення ЗСУ із чотирьох областей України для перемир'я.
У Стамбулі сторони не змогли домовитися про припинення вогню, позаяк представники Кремля виступили проти такого кроку без виконання своїх умов.
Зауважимо, коментуючі сьогоднішні переговори між делегаціями з Києва та Москви у Стамбулі французький президент Макрон зазначив, що російський диктатор Путін таким чином намагається виграти час, але не хоче перемир'я з Україною.
Чому переговори в Стамбулі не наблизили кінець війни, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також ми розповідали, що усе про те, що відомо про зустріч представників України та РФ у Туреччині 16 травня, і що вирішили сторони за підсумками переговорів.
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