Трамп планує видати понад 100 указів у перший день президентства, - ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп готує понад 100 указів з першого дня роботи в Білому домі. Вони стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій та низки інших політичних пріоритетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Трамп розповів про свої плани під час приватної зустрічі з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі. Очікується, що багато із запланованих заходів почнуть діяти в день інавгурації, 20 січня, коли він вступить на посаду президента.
Водночас головний радник Трампа Стівен Міллер поінформував сенаторів від Республіканської партії про заходи з охорони кордонів і забезпечення імміграційного контролю, які, ймовірно, буде ухвалено найближчим часом.
"Їх буде дуже багато", - сказав сенатор Джон Хувен.
Про презентацію Трампа і його команди в першу чергу, повідомило агентство Axios. AP зі свого боку пише, що союзники обраного президента підготували цілий пакет указів, які Трамп міг би швидко підписати з широкого кола питань - починаючи від посилення контролю на кордоні між США і Мексикою до розвитку енергетики, правил найму робочої сили, гендерної політики в школах, обов'язкових вакцинацій та інших обіцянок, даних під час передвиборчої кампанії.
Те, що планує Трамп і його команда, є небаченим у сучасності виконавчим ударом, оскільки новий глава Білого дому готується використовувати владу неперевіреними способами, минаючи законодавчий апарат Конгресу. Деякі з них можуть бути значущими, інші - радше символічними сигналами щодо напрямку діяльності нового предмета США.
Ба більше, сенатори, які поінформовані Трампом та його командою під час тривалого засідання в Капітолії цього тижня, очікують, що нова адміністрація скасує чимало указів адміністрації президента США Джо Байдена та водночас запровадить у дії свої власні пропозиції.
Нагадаємо, вчора Financial Times повідомило, що в Європейському союзі побоюються, що Трамп після вступу на посаду президента скасує укази Байдена про санкції проти Росії.
За словами трьох джерел, високопосадовці Єврокомісії дали розпорядження вивчити укази Байдена, щоб з'ясувати, які скасування можуть мати найбільший вплив на європейський блок або підірвати його власні заходи.
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