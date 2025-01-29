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Трамп планує підписати указ про депортацію за антисемітизм, - ЗМІ

Вашингтон, Середа 29 січня 2025 20:07
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Трамп планує підписати указ про депортацію за антисемітизм, - ЗМІ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп уже сьогодні, 29 січня, може підписати указ про посилення відповідальності за антисемітизм. Одним з варіантів покарання, ймовірно, буде депортація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

За інформацією видання, Трамп своїм указом доручить усім федеральним агентствам визначити цивільні та кримінальні заходи боротьби з антисемітизмом, зокрема знайти способи депортації антиєврейських активістів, які порушили закони.

New York Post уточнює, що керівники агентств і департаментів повинні будуть представити Білому дому рекомендації протягом 60 днів, а також викласти плани Міністерства юстиції з розслідування графіті та залякувань на підтримку ХАМАС, зокрема в кампусах коледжів.

Водночас, як пишуть журналісти, указ закликає до депортації іноземців-резидентів - зокрема й студентів із візами, - які порушили закони під час антиізраїльських протестів після терактів 7 жовтня 2023 року.

Видання нагадує, що минулого місяця шість комітетів Палати представників, очолюваних республіканцями, випустили доповідь, у якій закликали уряд докласти більше зусиль для боротьби з антисемітизмом. Зокрема, пропонувалося обмежити федеральну допомогу коледжам, щоб змусити їх проводити суворішу політику проти антиєврейських упереджень.

У цій доповіді особливу увагу було приділено Колумбійському університету, де відбувалися великі збори, під час яких було зафіксовано безліч випадків антиєврейських висловлювань на адресу як проізраїльських активістів, так і єврейських студентів.

Протести в США

Нагадаємо, у США студенти неодноразово організовували масові акції протесту на підтримку Палестини. Вони різко критикували дії Ізраїлю, який воює проти бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

У відповідь конгресмени від республіканської партії запропонували відправляти в Сектор Газа тих студентів, які порушили закон на території студентського містечка.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп
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