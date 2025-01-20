Трамп планує найближчими днями провести телефонну розмову з Путіним, - CNN

За даними американської телерадіокомпанії, метою бесіди між Трампом та Путіним буде обговорення можливої особистої зустрічі у найближчі місяці.

Під час неї президент США спробує покласти край війні РФ проти України, розповіли CNN обізнані особи.

У публікації зазначається, що чиновники з команди національної безпеки в адміністрації Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним "кілька тижнів тому". При цьому залишається не зрозумілим, чи була остаточно визначена дата такої розмови.

Також американські ЗМІ нагадали, що під час президентської кампанії, будучи кандидатом, Трамп обіцяв припинити війни РФ з Україною протягом дня після інавгурації у разі перемоги на виборах.

Але пізніше в команді обраного президента США посунули такі терміни. Наразі немає якихось читких сигналів про те, що широкомасштабна військова агресія РФ проти України іде до завершення.

В CNN також зазначили, що Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання військового конфлікту, який можна було б реалізувати "протягом перших місяців його президентства - у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним".