Трамп планирует уволить главу нацразведки США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил своих доверенных лиц о том, что планирует отправить в отставку главу американской национальной разведки Дэна Коутса. Об этом сообщили пять источников, которые обсуждали этот вопрос с главой государства, передает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В то же время, как сообщили собеседники издания, конкретных сроков отставки Коутса Трамп не назвал.

Также сообщается, что президент США обсуждает с доверенными лицами кандидатуру Коутса на посту директора нацразведки уже нескольких месяцев.

Один из источников издания, обсуждавший с Трампом Коутса неделю назад, считает, что президент пришел к выводу, что отставка Коутса произойдет "скорее раньше, чем позже".

Другой собеседник издания отметил, что в частной беседе Трамп дал понять, что офис главы нацразведки представляет собой ненужную бюрократическую структуру и он хотел бы от него избавиться, но президента уведомили, что фактическая ликвидация этого органа политически невозможна.

В то же время представитель Белого дома заявил, что сейчас нет информации о смене кадров в администрации США.

Напомним, в феврале уже появлялась информация, что американский президент Дональд Трамп может уволить директора национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниела Коутса, поскольку разочарован в его работе.