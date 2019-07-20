Трамп планирует сократить расходы бюджета при победе на выборах

Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить бюджетные расходы в случае своей победы на выборах президента в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post.

Источники в Белом доме сообщили газете, что Трамп уже дал поручения своим помощникам подготовить план по резкому сокращению бюджета на случай, если он будет переизбран на второй срок.

Сообщается, что в 2021 году у Трампа появится больше возможностей для ликвидации некоторых управлений, особенно если республиканцы восстановят контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов Америки предложил увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнование 2019 года.

Добавим, ранее Трамп в предложениях по бюджету на 2020 год запросил уменьшение финансирования Госдепартамента США и Агентства по международному развитию