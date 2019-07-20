Трамп планує скоротити витрати бюджету при перемозі на виборах

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп уже дав доручення своїм помічникам підготувати план щодо різкого скорочення бюджету

Президент США Дональд Трамп планує значно скоротити бюджетні витрати в разі своєї перемоги на виборах президента в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

Джерела в Білому домі повідомили газеті, що Трамп уже дав доручення своїм помічникам підготувати план щодо різкого скорочення бюджету на випадок, якщо він буде переобраний на другий термін.

Повідомляється, що в 2021 році у Трампа з'явиться більше можливостей для ліквідації деяких управлінь, особливо якщо республіканці відновлять контроль над Палатою представників Конгресу США.

Нагадаємо, раніше Сенат Сполучених Штатів Америки запропонував збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік. За даними посольства, Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про бюджет США на 2020 на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн доларів для надання допомоги по безпеці Україні, що на 50 млн доларів перевищує асигнування 2019 року.

Додамо, раніше Трамп у пропозиціях щодо бюджету на 2020 рік запросив зменшення фінансування Держдепартаменту США та Агентства з міжнародного розвитку