ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп планує скоротити витрати бюджету при перемозі на виборах

Новини » Політика    20.07.2019 - 22:32
Трамп планує скоротити витрати бюджету при перемозі на виборах
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп уже дав доручення своїм помічникам підготувати план щодо різкого скорочення бюджету

Президент США Дональд Трамп планує значно скоротити бюджетні витрати в разі своєї перемоги на виборах президента в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post.

Джерела в Білому домі повідомили газеті, що Трамп уже дав доручення своїм помічникам підготувати план щодо різкого скорочення бюджету на випадок, якщо він буде переобраний на другий термін.

Повідомляється, що в 2021 році у Трампа з'явиться більше можливостей для ліквідації деяких управлінь, особливо якщо республіканці відновлять контроль над Палатою представників Конгресу США.

Нагадаємо, раніше Сенат Сполучених Штатів Америки запропонував збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік. За даними посольства, Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про бюджет США на 2020 на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн доларів для надання допомоги по безпеці Україні, що на 50 млн доларів перевищує асигнування 2019 року.

Додамо, раніше Трамп у пропозиціях щодо бюджету на 2020 рік запросив зменшення фінансування Держдепартаменту США та Агентства з міжнародного розвитку

 

Трамп запропонував помирити Японію і Південну Корею Помпео відкинув звинувачення Північної Кореї
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся