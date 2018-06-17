Трамп не планирует прибегать к помилованиям в связи с "российским" расследованием, - адвокат

Трамп сохраняет за собой право на помилование и может им воспользоваться

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что президент не намерен прибегать к помилованиям в связи с "российским" расследованием. Об этом сообщает CNN.

Также Джулиани добавил, что сейчас президент в помиловании не видит необходимости. Трамп считает, что это может повлиять на "очень четкую картину крайне несправедливого расследования, где нет никакой преступной деятельности".

Вместе с тем, Трамп сохраняет за собой право на помилование и может воспользоваться им после завершения отчета спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что считает изменение меры пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей слишком жестоким и несправедливым наказанием.

Так, в пятницу, 15 июня, Федеральный суд США изменил меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Судья принял соответствующее решение после заявления спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках Манафорта оказывать давление на свидетелей. Залог для Манафорта также был отменен.