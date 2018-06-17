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Трамп не планирует прибегать к помилованиям в связи с "российским" расследованием, - адвокат

НовостиПолитика    17.06.2018 - 23:31
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп сохраняет за собой право на помилование и может им воспользоваться

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что президент не намерен прибегать к помилованиям в связи с "российским" расследованием. Об этом сообщает CNN.

Также Джулиани добавил, что сейчас президент в помиловании не видит необходимости. Трамп считает, что это может повлиять на "очень четкую картину крайне несправедливого расследования, где нет никакой преступной деятельности".

Вместе с тем, Трамп сохраняет за собой право на помилование и может воспользоваться им после завершения отчета спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что считает изменение меры пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей слишком жестоким и несправедливым наказанием.

Так, в пятницу, 15 июня, Федеральный суд США изменил меру пресечения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Судья принял соответствующее решение после заявления спецпрокурора Роберта Мюллера о попытках Манафорта оказывать давление на свидетелей. Залог для Манафорта также был отменен.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, Пол Манафорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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