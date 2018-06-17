Трамп не планує вдаватися до помилувань в зв'язку з "російським" розслідуванням, - адвокат

Трамп зберігає за собою право на помилування і може скористатися ним

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що президент не має наміру вдаватися до помилувань в зв'язку з "російським" розслідуванням. Про це повідомляє CNN.

Також Джуліані додав, що наразі президент в помилування не бачить необхідності. Трамп вважає, що це може вплинути на "дуже чітку картину вкрай несправедливого розслідування, де нема ніякої злочинної діяльності".

Разом з тим, Трамп зберігає за собою право на помилування і може скористатися ним після завершення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що вважає зміну запобіжного заходу Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою занадто жорстоким і несправедливим покаранням.

Так, у п'ятницю, 15 червня, Федеральний суд США змінив запобіжний захід колишньому керівникові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Суддя ухвалив відповідне рішення після заяви спецпрокурора Роберта Мюллера про спроби Манафорта чинити тиск на свідків. Застава для Манафорта також була скасована.