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Трамп не планує вдаватися до помилувань в зв'язку з "російським" розслідуванням, - адвокат

НовиниПолітика    17.06.2018 - 23:31
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп зберігає за собою право на помилування і може скористатися ним

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що президент не має наміру вдаватися до помилувань в зв'язку з "російським" розслідуванням. Про це повідомляє CNN.

Також Джуліані додав, що наразі президент в помилування не бачить необхідності. Трамп вважає, що це може вплинути на "дуже чітку картину вкрай несправедливого розслідування, де нема ніякої злочинної діяльності".

Разом з тим, Трамп зберігає за собою право на помилування і може скористатися ним після завершення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що вважає зміну запобіжного заходу Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою занадто жорстоким і несправедливим покаранням.

Так, у п'ятницю, 15 червня, Федеральний суд США змінив запобіжний захід колишньому керівникові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. Суддя ухвалив відповідне рішення після заяви спецпрокурора Роберта Мюллера про спроби Манафорта чинити тиск на свідків. Застава для Манафорта також була скасована.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, Пол Манафорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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