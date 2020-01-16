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Трамп планирует обсудить кибератаку на Burisma с Путиным

Новости » Общество     16.01.2020 - 18:19
Трамп планирует обсудить кибератаку на Burisma с Путиным
Фото: Путин и Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Российские хакеры могли совершить атаку на сайт Burisma с целью сбора компромата на конкурента Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить кибератаки на сайт украинской компании Burisma с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее информацию подтвердила советник Белого дома Келлиан Конуэй.

"Президент США Дональд Трамп может обсудить информацию о взломе украинской энергетической фирмы Burisma в следующий раз, когда он будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным", - заявила Конуэй.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma, которая фигурировала в разговоре американского и украинского президентов и стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа. Эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат о Байдене.

Также сообщалось, что американские разведывательные службы изучают данные, указывающие на попытку связанных с Россией хакеров атаковать сервера украинской компании Burisma. Кроме этого Национальная полиция Украины открыла дело по факту кибератаки. Также украинские правоохранители инициировали создание международной следственной группы, в состав которой войдут представители ФБР.

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