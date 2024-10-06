Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізнався про деталі

У рамках саміту G20 у 2017 році у німецькому Гамбурзі відбулася перша особиста зустріч президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна. Під час зустрічі лідери обговорили ключові питання світової політики, включно з роллю України в міжнародних відносинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що російський диктатор постарався переконати Трампа в негативних аспектах України, назвавши її корумпованою і сфабрикованою країною.

Путін підкреслив, що Росія має повне право на вплив в Україні, особливо у зв'язку з її історичним минулим і військовими діями на сході країни. У відповідь на обговорення можливої допомоги Україні з боку США, Трамп запропонував Путіну оцінити можливість постачання американської зброї в Україну, на що російський диктатор відповів негативно, попереджаючи, що "це буде помилкою".

Хоча Трамп прибув на зустріч, маючи яструбині позиції, підготовлені його радниками, він не зміг дати рішучу відсіч аргументам Путіна. Ця зустріч стала важливим моментом для розуміння майбутньої зовнішньополітичної позиції Трампа щодо України, яка виявилася неоднозначною і часто піддавалася критиці.

Політичне ставлення Трампа до України стало ключовим питанням його президентства, що особливо проявилося під час його повторних зустрічей із Путіним і призвело до подальших суперечок, включно з розслідуванням щодо імпічменту, пов'язаним із його розмовою з українським президентом Володимиром Зеленським у 2019 році.

Справжні події, що тривають у передвиборчій кампанії 2024 року, знову акцентують увагу на ставленні Трампа до України і його зовнішньополітичних поглядах.