ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп не передал власть вице-президенту Пенсу

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп, который отправился в военный госпиталь для лечения от коронавируса, не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Трамп продолжает сам выполнять свои обязанности.

Самые читаемые новости

Об этом пишет Reuters.

О болезни стало известно 2 октября. В течении дня Трамп работал из дома, поскольку он на самоизоляции. Вскоре его госпитализировали "в качестве меры предосторожности и по рекомендации врача".

"Президент будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней", - заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу послание сочувствия.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд Трамп