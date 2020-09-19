Трамп оценил переговоры правительства Афганистана и "Талибан"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с "Талибаном" проходят успешно. Он отметил, что с талибами возможно договориться

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Трампа, талибы "устали воевать".

"У нас все хорошо получается с "Талибаном". У них есть воля, они умны, у них острый взгляд, но они 19 лет воевали, и они устали от борьбы", - сказал он на брифинге в пятницу.

По его словам, "в ближайшие пару недель контингент американских войск в Афганистане будет сокращен до 4 тыс. человек, после чего будет сделано окончательное заключение".

В прошлую субботу в столице Катара стартовали переговоры между представителями афганского правительства и движения "Талибан". Главными темами этих переговоров станут долговременное прекращения огня и политическое урегулирование конфликта в Афганистане.

Правительство Афганистана контролирует столицу страны Кабул, центры провинций и большинство районных центров - это около 30% территории страны. В руках "Талибана" находятся около 20% территорий. За остальную часть страны стороны ведут спор.

Движение "Талибан" зародилось в 1994 году. С 1996 по 2001 год оно правило Афганистаном. Официальной религией является ашаризм - одно из направлений суннитского ислама. На подконтрольных территориях движение вводит нормы шариата и строго контролирует их выполнение.

Напомним, ранее в Германии заявили, что США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка". До ноября этого года американские подразделения в Афганистане сократят почти 5 тысяч человек.