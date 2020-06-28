Трамп отреагировал на публикацию NYT о поддержке талибов Россией

Публикация издания The New York Times о вознаграждениях боевикам "Талибана" от России является "очередным вбросом" и содержит неправдивую информацию. Белый дом ранее ничего не знал об этом.

Об этом написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Как утверждает Трамп, ни он, ни вице-президент Майк Пенс, ни аппарат Белого дома никогда не информировались о якобы нападениях со стороны России на американских военных в Афганистане.

Президент США добавил, что все отрицают приведенную изданием NYT информацию о том, что Россия предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военных. Трамп отметил, что на силы США в Афганистане "не было совершено много нападений".

Кроме того, американский президент требует, чтобы NYT раскрыло свой источник, передавший изданию эту информацию, но считает, что его не существует.

Напомним, издание NYT опубликовало статью о поддержке талибов со стороны России, в которой рассказало, что об этом знал Трамп и его администрация.