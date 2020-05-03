Трамп отреагировал на появление Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп отреагировал на появление северокорейского лидера Ким Чен Ына после трех недель отсутствия на публике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он прокомментировал свежие фото Ким Чен Ына с церемонии открытия завода, отметив, что рад видеть его здоровым.

"Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии", - написал американский президент.

Напомним, вчера ночью стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике. Это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней. Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

28 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все в порядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.