ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп открыл "офис бывшего президента" во Флориде

Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде. В пресс-релизе его называют "офисом бывшего президента".

Об этом сообщает Fox News.

Он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

"Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа", - говорится в заявлении.

Самые читаемые новости

Трамп не появляется на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20 января.

В тот день он отправился из Белого дома во Флориду. 8 февраля в Сенате начнется рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Он якобы предложил ее назвать "Патриотической партией". Однако позже эту информацию опровергли.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп на днях впервые обратился к журналистам. Политик ответил на вопрос, что будет делать дальше после окончания своего президентского срока.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд Трампимпичмент