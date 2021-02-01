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Трамп определился с адвокатами по делу об импичменте

Вашингтон, Понедельник 01 февраля 2021 10:32
Трамп определился с адвокатами по делу об импичменте
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Андрей Козловский

Бывший президент США Дональд Трамп выбрал адвокатов, которые возглавят его защиту в деле об импичменте. Процесс начнется 8 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, защищать Трампа будут адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор. Соответствующее решение приняли после того, как пять адвокатов бывшего президента отказались принимать участие в деле об импичменте и представлять сторону защиты всего за неделю до начала судебного разбирательства.

Напомним, среди адвокатов, которые ушли от Трампа, - главные защитники Бутч Бауэрс и Дебора Барбери из Южной Каролины. Их помощники из этого штата Джонни Гассер и Грег Харрис тоже покинули команду Трампа. Кроме того, над делом об импичменте прекратил работу юрист Джош Ховард. Это произошло в результате разногласий по поводу стратегии защиты.

Также РБК-Украина писало, что Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Отметим, в случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу снова баллотироваться на пост президента.

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