Трамп в ООН призвал наказать Китай за коронавирус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Сегодня, 22 сентября, президент США Дональд Трамп во время своей речи на Генассамблее ООН призвал привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии коронавируса. Он считает, что Пекин на ранних этапах распространения COVID-19 не запретил международные авиарейсы со своей территории и заразил весь мир.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп также раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения.

"Мы распределим вакцину, нанесем поражение вирусу, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира", - сказал американский лидер.

В Китае уже отреагировали на обвинения Трампа, назвав их безосновательными.

Также президент США призвал ООН сосредоточиться на решении "реальных мировых проблем".

"Чтобы ООН была эффективной организацией, она должна сосредоточиться на реальных мировых проблемах. Они включают в себя терроризм, притеснение женщин, принудительный труд, торговлю наркотиками, торговлю людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, религиозные преследования, а также этнические чистки в отношении религиозных меньшинств", - заявил он.

Напомним, ранее Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США.

Также РБК-Украина писало, что Трамп готов рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.