Трамп оголосить надзвичайний стан в енергетиці, - Bloomberg

Обраний президент Дональд Трамп готовий задіяти надзвичайні повноваження в рамках свого плану зі стимулювання внутрішнього виробництва енергії. Він має намір скасувати рішення президента Джо Байдена щодо боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, цей крок має стати однією з низки дій, які Трамп зробить упродовж кількох годин після присяги 20 січня, задля виконання передвиборчих обіцянок щодо збільшення внутрішнього виробництва енергії.

Обраний президент готовий провести політичні зміни, які дозволять розробляти нові родовища нафти і газу на федеральних землях, одночасно спрямовуючи скасування кліматичних норм епохи Байдена

Хоча багато хто з виконавчих дій просто покладуть початок тривалому процесу регулювання, вони повинні торкнутися всього спектру енергетичної галузі США, від нафтових родовищ до автосалонів. Вони також підкреслюють рішучість Трампа переорієнтувати політику федерального уряду на видобуток нафти і газу, що є різким поворотом від зусиль Байдена щодо обмеження викопного палива.

Наразі не зрозуміло, як використовуватиметься надзвичайний стан в енергетиці, хоча президент може задіяти особливі повноваження щодо транспортування сирої нафти та використати повноваження для керування змінами у способах виробництва та передачі електроенергії.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики, заявивши, що це необхідно для збільшення виробництва і задоволення зростаючого попиту через швидке впровадження штучного інтелекту.

"Ми збираємося використати наші надзвичайні повноваження, щоб дозволити країнам, підприємцям і людям з великими грошима будувати великі заводи, заводи ШІ, - сказав Трамп 19 січня під час виступу на Capital One Arena. - Нам потрібно вдвічі більше енергії, ніж у нас уже є, і в підсумку її буде більше".

Згідно зі звітом Центру правосуддя імені Бреннана, оголошення надзвичайного стану в країні дає змогу президенту задіяти до 150 спеціальних повноважень, які зазвичай призначені для реагування на урагани, терористичні атаки та інші непередбачувані події.