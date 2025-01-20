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Трамп має намір видати 100 указів одразу після інавгурації

США, Понеділок 20 січня 2025 08:20
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Трамп має намір видати 100 указів одразу після інавгурації Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обраний президент США Дональд Трамп анонсував майже 100 указів, які він планує оприлюднити одразу після складання присяги 20 січня. Зокрема, планує скасувати рішення свого попередника Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Протягом кількох годин після вступу на посаду я підпишу десятки указів - близько 100, якщо бути точним, - багато з яких я опишу у своєму завтрашньому зверненні", - сказав Трамп на передінавгураційній вечері.

За його словами, він не буде втрачати ні хвилини, виконуючи передвиборчі обіцянки.

"Одним розчерком пера я скасую десятки руйнівних і радикальних указів і дій адміністрації Байдена, і до цього часу завтра всі вони стануть недійсними", - додав він.

Виступ Трампа відбувся 19 січня в Національному музеї будівництва перед аудиторією, що складалася з відомих гостей, включно із засновником Amazon Джефом Безосом і генеральним директором Tesla і SpaceX Ілоном Маском.

Раніше Financial Times повідомляло, що в ЄС побоюються того, що Дональд Трамп після 20 січня може скасувати укази Джо Байдена про санкції проти Москви. Брюссель стурбований тим, що Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника просто тому, що їх ухвалив Байден, не особливо замислюючись про наслідки...

Чиновники США вже ввели заходи, щоб ускладнити Трампу одностороннє скасування деяких санкцій проти Росії. Вони перевизначили кілька суб'єктів, вимагаючи від президента повідомити Конгрес, якщо він планує зняти з них обмеження.

Детальніше про вступ Трампа на посаду читай у матеріалі РБК-Україна "Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори".

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