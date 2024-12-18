Трамп офіційно здобув перемогу на виборах президента США

Як пише видання, у вівторок виборники Техасу на зустрічі в Остіні присудили Трампу 40 голосів виборників штату. Це дало можливість остаточно підтвердити й закріпити за республіканцем перемогу.

І хоч Дональд Трамп виграв вибори 5 листопада, проте його перемогу офіційно було оформлено лише 17 грудня, коли Колегія виборників зібралася по всій країні в рамках конституційного процесу, щоб офіційно обрати президента.

Зазначимо, що для перемоги на виборах президента США необхідно набрати 270 із 538 голосів виборників. На листопадових виборах Трамп набрав 312 голосів, а віцепрезидент Камала Гарріс - 226. Досі кожен виборник голосував за того кандидата, якого він обраний представляти.

Тепер же голоси кожного штату будуть відправлені до Конгресу. Законодавці зустрінуться на спільному засіданні 6 січня, щоб офіційно підрахувати голоси виборщиків і офіційно оголосити Трампа і сенатора штату Огайо Джей Ді Венса наступними президентом і віцепрезидентом. Трамп і Венс вступлять на посаду опівдні 20 січня 2025 року.