Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки

Обраний президент США Дональд Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.
"Конгресмен Майк Волтц призначений працювати моїм радником з національної безпеки. Майк - перший зелений берет, обраний до Конгресу, і раніше працював у Білому домі та Пентагоні, - сказав Трамп.
Він наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".
"Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - зазначив обраний президент США.
Нагадаємо, раніше агенство Reuters повідомляло, що обраний президент США Дональд Трамп обрав своїм радником з національної безпеки Майкла Волтца. Однак офіційного підтвердження тоді ще не було.
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