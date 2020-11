Трамп обжалует решение суда относительно результатов выборов в Пенсильвании

Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания. Трамп потребовал пересмотреть результаты голосования в этом штате.

Об этом американский глава написал в своем Twitter.

Пенсильвания была одним из нескольких ключевых штатов, в которых победил демократ Джо Байден.

"Будем апеллировать", - написал Трамп.

Thanks Mark. It’s all a continuation of the never ending Witch Hunt. Judge Brann, who would not even allow us to present our case or evidence, is a product of Senator Pat “No Tariffs” Toomey of Pennsylvania, no friend of mine, & Obama - No wonder. 900,000 Fraudulent Votes! https://t.co/17rk2KsUPs