Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать документы о неразглашении

Президент США Дональд Трамп еще в начале своего президентства обязал сотрудников Белого дома высокого ранга подписать договоры о неразглашении для избежания утечек из администрации критически важной информации, в том числе после увольнения того или иного человека со своего поста. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, по данным источников газеты, документы о неразглашении "были схожи с теми, что подписывались во время предвыборной кампании и в период передачи власти". Отличительной особенностью таких соглашений от стандартных обязательств, которые берут на себя все сотрудники с доступом к секретной информации, было то, что период их действия выходил за рамки работы того или иного человека в администрации и даже за пределы президентских сроков Трампа.

Сообщается, что первоначально многие из команды Трампа сомневались по поводу подписания документов, однако под нажимом бывшего руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибэса и офиса юрисконсульта Белого дома приняли на себя обязательства с расчетом на то, что соглашение будет распространяться не на все мероприятия.

В черновом варианте документа предполагалось, что его нарушение повлечет за собой штраф в размере 10 млн долларов, которые сотрудник обязан будет выплатить в государственную казну.

Напомним, ранее Трамп заявил, что утечки конфиденциальной информации из Белого дома в американские СМИ происходят по вине людей 44-го президента Барака Обамы, сохранивших свои посты в правительстве при новой администрации.