Трамп зобов'язав співробітників Білого дому підписати документи про нерозголошення

Президент США Дональд Трамп ще на початку свого президентства зобов'язав співробітників Білого дому високого рангу підписати договори про нерозголошення для уникнення витоків з адміністрації критично важливої інформації, в тому числі після звільнення тої чи іншого людини зі свого поста. Про це повідомляє The Washington Post.

Так, за даними джерел газети, документи про нерозголошення "були схожі з тими, що підписувалися під час передвиборчої кампанії і в період передачі влади". Відмінною особливістю таких угод від стандартних зобов'язань, які беруть на себе всі співробітники з доступом до секретної інформації, було те, що період їх дії виходив за рамки роботи тієї чи іншої людини в адміністрації і навіть за межі президентських термінів Трампа.

Повідомляється, що спочатку багато хто з команди Трампа сумнівалися з приводу підписання документів, проте під натиском колишнього керівника апарату співробітників Білого дому Райнса Прибеса та офісу юрисконсульта Білого дому взяли на себе зобов'язання з розрахунком на те, що угода буде поширюватися не на всі заходи.

В чорновому варіанті документа передбачалося, що його порушення потягне за собою штраф у розмірі 10 млн доларів, які співробітник зобов'язаний буде сплатити в державну казну.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що витоки конфіденційної інформації з Білого дому американські ЗМІ відбуваються з вини людей 44-го президента Барака Обами, які зберегли свої посади в уряді при новій адміністрації.