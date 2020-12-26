Трамп обвинил ФБР и Минюст США в бездействии по нарушениям на выборах президента

Президент США Дональд Трамп считает, что Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) ничего не сделало для расследования фальсификаций на президентских выборах. Им должно быть "стыдно".

Об этом Трамп написал в Twitter.

Он уверен, что бездействие этих ведомств войдет в историю вместе с "самой большой аферой в истории США", которой он считает прошедшие выборы.

"Министерство Юстиции и ФБР ничего не сделали касательно фальсификаций выборов в 2020 году, которые стали самой большой аферой в истории нашей страны, несмотря на огромные доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит это. Никогда не сдавайтесь. Увидимся в округе Колумбия 6 января", - сказал Трамп.

В Вашингтоне 6 января состоится заседание коллегии выборщиков для окончательного утверждения результатов выборов в США, на которых победителем стал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Процедура пройдет в Конгрессе.

Ранее сообщалось, что Трамп в среду, 23 декабря, наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.