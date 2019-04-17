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Трамп обнародует мирный план для Ближнего Востока

Новости » Политика    17.04.2019 - 20:22
Трамп обнародует мирный план для Ближнего Востока
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

План предусматривает компромиссы с обеих сторон

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать свой план урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил советник американского лидера Джаред Кушнер во время состоявшейся недавно встречи с группой иностранных послов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он сообщил, что план предусматривает компромиссы с обеих сторон, после формирования нового правительства Израиля и после окончания в начале июня священного мусульманского месяца Рамадан.

"Мы все должны стремиться найти разумные компромиссы, которые сделают мир достижимым", - сообщил Кушнер.

Reuters не сообщает, с послами каких государств встречался Джаред Кушнер для обсуждения плана ближневосточного урегулирования, который разрабатывает администрация Трампа.

Напомним, в прошлом году во время переговоров об урегулирования арабо-израильского конфликта, представители Белого Дома предложили лидеру Палестины Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией.

Ранее сообщалось, что в столкновениях на границе сектора Газа и Израиля погибли 10 человек. 20 апреля на границе Израиля и сектора Газа возобновились беспорядки, израильские военные убили двух палестинцев и ранили еще 12.

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