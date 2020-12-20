Трамп назвал "жалким мейнстримом" обвинять Россию в кибератаках на США

Действующий президент США Дональд Трамп подверг сомнению причастность России к кибератакам на американские правительственные учреждения. Он намекнул, что это мог быть Китай.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
По его словам "фейковые медиа" переоценивают серьезность кибератак.
"Россия, Россия, Россия – это главная мелодия, когда что-то случается, потому что жалкий мейнстрим, преимущественно из финансовых соображений, смертельно боятся обсудить вероятность, что это может быть Китай (а может быть!)", - добавил он.
The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, mostly for financial reasons, of petrified....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Ранее сообщалось, что хакеры, которые работают, вероятно, на российское правительство, сломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступный трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.
РБК-Украина писало, что в США неоднократно заявляли про хакерские атаки. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) выявило хакерскую атаку на правительственные сети.