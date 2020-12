Трамп назвал "жалким мейнстримом" обвинять Россию в кибератаках на США

Действующий президент США Дональд Трамп подверг сомнению причастность России к кибератакам на американские правительственные учреждения. Он намекнул, что это мог быть Китай.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам "фейковые медиа" переоценивают серьезность кибератак.

"Россия, Россия, Россия – это главная мелодия, когда что-то случается, потому что жалкий мейнстрим, преимущественно из финансовых соображений, смертельно боятся обсудить вероятность, что это может быть Китай (а может быть!)", - добавил он.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, mostly for financial reasons, of petrified....