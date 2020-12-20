Трамп назвав "жалюгідним мейнстрімом" звинувачувати Росію в кібератаках на США

Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)

Чинний президент США Дональд Трамп піддав сумніву причетність Росії до кібератак на американські урядові установи. Він натякнув, що це міг бути Китай.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами "фейкові медіа" переоцінюють серйозність кібератак.

"Росія, Росія, Росія – це головна мелодія, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім, переважно з фінансових міркувань, смертельно бояться обговорити ймовірність, що це може бути Китай (а може бути!)", - додав він.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.