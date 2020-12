Трамп назвав "жалюгідним мейнстрімом" звинувачувати Росію в кібератаках на США

Чинний президент США Дональд Трамп піддав сумніву причетність Росії до кібератак на американські урядові установи. Він натякнув, що це міг бути Китай.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами "фейкові медіа" переоцінюють серйозність кібератак.

"Росія, Росія, Росія – це головна мелодія, коли щось трапляється, тому що жалюгідний мейнстрім, переважно з фінансових міркувань, смертельно бояться обговорити ймовірність, що це може бути Китай (а може бути!)", - додав він.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....