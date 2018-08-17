Куомо, який представляє Демократичну партію, з твердженнями Трампа не погодився

Президент США Дональд Трамп влаштував полеміку з губернатором штату Нью-Йорка Ендрю Куомо щодо величі США. Трамп назвав виконаним завдання по поверненню величі Америці, про це він написав у своєму Twitter.

"Я вже повернув Америці велич. Досить подивитися на ринкові показники, рівень зайнятості, становище в армії. А далі все буде тільки краще", - похвалився Трамп.



"Зробити Америку знову великою" було основним гаслом передвиборної кампанії Трампа. Так у його штабі хотіли дати народу зрозуміти, що кандидат має намір виправити помилки, допущені його попередниками на посаді президента.



Куомо, який представляє Демократичну партію, з твердженнями Трампа не погодився. В ході виступу в середу він заявив, що не треба повертати США велич, тому що в минулому вони не були такими вже великими.

За це губернатора піддали критиці його опоненти, котрі вважають, що після таких слів Куомо слід вибачитися перед американцями. Однак Куомо від свого висловлювання відмовлятися не став, але пояснив, що даний велич Америки настане, коли у всіх громадян будуть рівні права.

"Те, що називають колишньою величчю, не наш вибір. Ми не хочемо повертатися до дискримінації, сегрегації, сексизму, ізоляціонізму, расизму і ку-клукс-клану", - написав політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо і генпрокурор штату Ерік Шнейдерман пообіцяли подати до суду на президента США Дональда Трампа, якщо він скасує програму захисту від депортації людей, які нелегально прибули в країну, будучи дітьми.