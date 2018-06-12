Трамп назвав перші підсумки переговорів з Кім Чен Ином

На думку Трампа, початок саміту пройшов "фантастично"

Початок саміту за участю лідерів США та Північної Кореї минув "фантастично". Про це розповів президент США Дональд Трамп в першому заяві для преси, передає Bloomberg.

Повідомляється, що Трамп і Кім Чен Ин вже провели зустріч тет-а-тет, після чого пообідали і здійснили прогулянку. Слідом за цим американський лідер відповів на кілька запитань репортерів і заявив, що на початку переговорів сторони досягли "величезного прогресу", а самі переговори пройшли "краще, ніж можна було очікувати".

Трамп також зазначив, що найближчим часом лідери підпишуть спільний документ, однак не став розкривати деталі. Він також проігнорував питання про те, чи стосується угода денуклеаризації.

У свою чергу, лідер КНДР назвав саміт "чудовою прелюдією до миру".

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у роботі з Трампом.