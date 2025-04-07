Трамп навіки? Чому знову говорять про третій термін президента США

У США активно заговорили про те, що Дональд Трамп може піти у президенти втретє, після завершення нинішньої каденції у 2029 році. Хоча це напряму заборонено американською конституцією.

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Хто і що говорить про новий термін Трампа

Дональд Трамп зараз перебуває на другому президентському терміні з двох можливих. Вперше він став господарем Білого дому у 2017 році, через чотири роки програв Джо Байдену і повернувся на посаду тільки цього року. Трамп неодноразово натякав на можливість продовження своєї політичної кар’єри після завершення другого терміну – в січні 2029 року. При цьому він сам заявляв і про несерйозність таких розмов. Приміром, 25 січня Трамп висловив таку тезу з усмішкою, мовляв, це "заголовки для фейкових ЗМІ".

Та протягом останніх місяців таких заяв стало все більше. Найсвіжіша заява Трампа з цього приводу датується 31 березня. Журналісти на борту президентського літака Air Force One поцікавилися у нього, чи думає він про третій президентський термін.

"Я не хочу зараз говорити про свій третій термін. В нас багато часу. У нас ще майже чотири роки...Однак, попри це, багато хто говорить: "Тобі треба балотуватися". Їм подобається те, як ми працюємо. Головне те, що їм подобається", – пояснив президент США.

З подібними заявами регулярно виступають і низка членів команди Трампа. Більше того, за інформацією багатьох американських медіа, в команді Трампа обговорюються різні сценарії того, яким чином можна забезпечити збереження його влади після закінчення другого терміну.

Обмеження Конституції та що з ними робити

22-га поправка до Конституції США чітко зазначає, що жодна особа не може бути обрана президентом більше двох строків. Тож прибрати заборону на третій термін можна через скасування або зміну 22-ї поправки, шляхом внесення нової поправки до Конституції.

Раніше обмеження на два терміни було неформальним. Але офіційно таку норму закріпили лише в 1951 році – після того як президент Франклін Делано Рузвельт обирався чотири рази. Попри те, що він був популярним у народі та керував країною під час Другої світової війни, американські законодавці вирішили, що краще уникати таких випадків у майбутньому.

Для скасування обмеження потрібно, аби нова поправка - замість 22-ї - була запропонована або двома третинами голосів у Палаті представників і Сенаті США, або через спеціальний конституційний конвент, скликаний за ініціативою двох третин штатів (але цей варіант ніколи не використовувався).

Після цього поправку мають ратифікувати три чверті штатів (38 із 50), або через свої законодавчі органи, або через спеціальні конвенти в штатах. Однак політичний розкол у США та значна частка противників Трампа у Конгресі роблять такий сценарій де-факто неможливим.

Низка американських правників також припускають можливість хитрої юридичної комбінації. Трамп може обратися віце-президентом у 2028 році, а потім стати президентом у разі відставки чи смерті чинного президента. Мається на увазі, що на наступні вибори кандидатом в президенти стане, наприклад, нинішній віце-президент Джей Ді Венс – а після перемоги він добровільно складе мандат і передасть його Трампу. Однак цей сценарій блокує 12-а поправка до Конституції США: "Осіб, які не мають права обіймати посаду президента згідно з конституцією, не можна обирати й на посаду віце-президента Сполучених Штатів".

У крайньому разі, якщо б Трамп спробував просто проігнорувати 22-гу поправку і балотуватися, це призвело б до судового оскарження. Верховний суд США, який має остаточне слово в конституційних питаннях, може визначити це неконституційним. З іншого боку, зараз у Верховному Суді більшість складають консервативні судді, призначені Трампом під час його першого терміну.

Одна з популярних теорій в американських медіа каже, що Трамп може не балотуватися сам, а встановити контроль над Білим домом через лояльного наступника, фактично обходячи 22-гу поправку неформально. Схожу стратегію порівнюють із діями Володимира Путіна в Росії у 2008–2012 роках, коли російський диктатор на 4 роки став прем'єр-міністром, а на посаду президента "призначив" Дмитра Медведєва, при цьому зберігаючи фактичну владу у своїх руках.

В консервативних американських медіа є і відверто фантастичні версії щодо збереження Трампа при владі після завершення другого терміну: скасування виборів або запровадження надзвичайного стану, мобілізація "республіканських" штатів для тиску на федеральну систему або переосмислення терміну "обрання" – щоб обійти ту саму 22-у поправку.

Чому про третій термін почали говорити саме зараз

У будь-якому випадку, Трамп зараз перебуває лише на початку свого другого терміну. З часом його рейтинг може опуститися і сенсу йти на третє президентство не буде в принципі. До того ж, політичні суперники Трампа з Демократичної партії заявляють, що у випадку зняття обмеження у два можливих терміни планують висунути сильного кандидата. Зокрема, в цьому контексті згадується колишній президент Барак Обама. Як і Трамп, він обирався президентом США двічі, а зараз зберігає відносну популярність.

Є кілька версій, чому дискурс про третій термін активізувався. В команді Трампа дійсно може бути "запаморочення від успіхів". І нинішня медійна кампанія в такому випадку є перевіркою громадської думки.

Існує і більш "приземлена" версія – відволікання уваги. Протягом березня Білий дім сколихнув масштабний скандал Signalgate. Крім того, поки немає чим особливо пишатися в плані завершення війни Росії проти України. Тож прихильники цієї версії пов'язують заяви про третій термін Трампа із намаганням відволікти американців.

Якими б не були причини, поки що подібні розмови грають деструктивну роль, посилюючи розкол у США. Фігура Трампа є дуже суперечливою, і в Штатах достатньо його непримиренних противників, так само як палких прихильників. І з кожною новою заявою на тему третього терміну напруження між ними стає все більшим.