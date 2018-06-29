Трамп має намір укласти з Путіним угоду щодо Сирії, - CNN

Американський президент розраховує, що створення зони відчуження на південному заході Сирії дасть змогу США вивести звідти війська

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає можливим укладення угоди з президентом Росії Володимиром Путіним про так звану зону відчуження на південному заході Сирії, що дасть змогу США "якомога швидше вийти" з цієї країни. Про це повідомило дипломатичне джерело, передає CNN.

Так, Трамп має намір обговорити Сирію пыд час зустрічі з Путіним у Гельсінкі.

Співрозмовники видання уточнили, що угода стосується південно-західних районів Сирії уздовж йорданської границі, де армія Башара Асада продовжує наступ на підтримуваних США повстанців.

Так, Трамп наполягає на створенні зони відчуження на південному заході Сирії, яка б виключала прямі сутички опозиції з сирійською армією.

Президент США також пропонує передати ці території сирійській владі за підтримки Росії за умови надання можливості безперешкодного виходу сил опозиції в інші регіони.

Можливість передачі територій на південному заході Сирії Трамп уже обговорив з королем Йорданії Абдуллою II під час його візиту в Білий дім.

Водночас бажання Трампа якнайшвидше вивести війська з Сирії викликало занепокоєння у союзників США в регіоні, зокрема у сирійських повстанських сил, і, як зазначає видання, може "надихнути" Башара Асада, Іран і Туреччину, які протистоять їм.

Нагадаємо, 28 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що за останній час територію Сирії покинули 1140 російських військовослужбовців.