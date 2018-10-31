Трамп намерен посетить Колумбию

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США хочет посетить Колумбию

Президент США Дональд Трамп посетит Колумбию с рабочим визитом 2 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semana.

Так, в МИД Колумбии отметили, что одной из тем переговоров станет возможность ослабления таможенных проверок для колумбийцев, которые путешествуют в США. В частности, туристов будут проверять только в аэропортах Колумбии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии в воскресенье, 26 августа, состоялся референдум, направленный на борьбу с коррупцией.

Колумбийцы голосовали по семи потенциальным антикоррупционным мерам, среди которых - снижение зарплат членов парламента, ограничения по времени на работу на государственной должности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о налогах, доходах и состоянии депутатов и членов правительства и замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки.

Как писало РБК-Украина, в Венесуэле собираются создать спецслужбу для борьбы с терроризмом, который якобы осуществляет соседняя Колумбия по отношению к стране. Президент Венесуэлы заявил, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ осуществить 4 августа покушение на него.