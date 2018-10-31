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Трамп намерен посетить Колумбию

Новости » Политика    31.10.2018 - 06:24
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США хочет посетить Колумбию

Президент США Дональд Трамп посетит Колумбию с рабочим визитом 2 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Semana.

Так, в МИД Колумбии отметили, что одной из тем переговоров станет возможность ослабления таможенных проверок для колумбийцев, которые путешествуют в США. В частности, туристов будут проверять только в аэропортах Колумбии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колумбии в воскресенье, 26 августа, состоялся референдум, направленный на борьбу с коррупцией.

Колумбийцы голосовали по семи потенциальным антикоррупционным мерам, среди которых - снижение зарплат членов парламента, ограничения по времени на работу на государственной должности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о налогах, доходах и состоянии депутатов и членов правительства и замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки.

Как писало РБК-Украина, в Венесуэле собираются создать спецслужбу для борьбы с терроризмом, который якобы осуществляет соседняя Колумбия по отношению к стране. Президент Венесуэлы заявил, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ осуществить 4 августа покушение на него.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКолумбияДональд Трамп
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