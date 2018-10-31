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Трамп має намір відвідати Колумбію

Новини » Політика    31.10.2018 - 06:24
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США хоче відвідати Колумбію

Президент США Дональд Трамп відвідає Колумбію з робочим візитом 2 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semana.

Так, в МЗС Колумбії відзначили, що однією з тем переговорів стане можливість ослаблення митних перевірок для колумбійців, які подорожують до США. Зокрема, туристів будуть перевіряти тільки в аеропортах Колумбії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Колумбії в неділю, 26 серпня, відбувся референдум, спрямований на боротьбу з корупцією.

Колумбійці голосували по семи потенційним антикорупційним заходам, серед яких - зниження зарплат членів парламенту, обмеження по часу на роботу на державній посаді, недопуск на держпосади після викриття в корупції, оприлюднення відомостей про податки, доходи та стан депутатів і членів уряду і заміна домашніх арештів для корупціонерів на тюремні терміни

Як повідомляло РБК-Україна, у Венесуелі збираються створити спецслужбу для боротьби з тероризмом, який нібито здійснює сусідня Колумбія по відношенню до країни. Президент Венесуели заявив, що екс-президент Колумбії Хуан Мануель Сантос віддав наказ здійснити 4 серпня замах на нього.

У США довіра споживачів знаходиться на найвищому рівні з 2000 року, - Трамп Китай завдав дуже великої шкоди економіці США, - Трамп
Новини України Сполучені Штати АмерикиКолумбияДональд Трамп
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